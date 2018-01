El Martorell suma la tercera victòria consecutiva a casa

El Club Bàsquet Martorell va aconseguir la tercera victòria consecutiva a la seva pista, en aquesta ocasió davant l'Extremadura Plasència, al qual es va imposar per un resultat final de 95-85.

En els primers deu minuts el partit, els jugadors dirigits per Joan Albert Cuadrat van estar molt encertats en el llançament exterior i van obrir un forat d'onze punts al final (30-19). En el segon període, les dinàmiques es van intercanviar per complet, i va ser el conjunt extremeny qui va dominar sense gaires problemes, un fet que li va permetre situar-se tres punts per sobre a la mitja part de l'enfrontament (44-47).

En la segona meitat, el conjunt del Baix Llobregat Nord va tornar a sortir amb força i, novament liderats per Xavi Guirao, van clavar un parcial important de 26-14 per arribar al final del tercer quart amb nou punts de diferència favorable (70-61). Els darrers deu minuts van ser els més igualats de tots, i els dos equips s'anaven intercanviant cistelles de forma constant. Això va afavorir els interessos dels locals, que van poder mantenir la renda sense gaires problemes i es van endur el triomf. En la propera jornada, que es disputarà d'aquí a dues setmanes (la setmana vinent es disputa la final de la Copa LEB Plata entre el Covirán Granada i el Fundación Globalcaja La Roda), el Martorell visitarà la pista de l'Hospitalet, en un derbi català de la categoria que es posarà en marxa el proper dissabte 3 de febrer a partir de les vuit del vespre.