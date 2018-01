arxiu particulaR

Bagesterradevins, nou col·laborador del Beisbol Club Manresa

El Beisbol Club Manresa té un nou col·laborador que s'afegeix al projecte esportiu 2018 d'aquesta entitat manresana. Es tracta de bagesterradevins.cat, un portal de venda on-line d'experiències enoturístiques al Bages on es poden trobar més de 40 propostes turístiques amb els vins de la DO Pla de Bages, la gastronomia i el patrimoni de pedra seca com a principals protagonistes.