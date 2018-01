Oriol Rosell deixa Portugal i torna als Estats Units per jugar de nou a la Major League Soccer

El jugador de Puig-reig Oriol Rosell ha decidit tornar als Estats Units per jugar la MLS (Major League Soccer) que ll prou coneix. En aquesta ocasió, Rosell jugarà amb els Orlando City, un equip amb pretensions altes a la competició. En aquest club, no fa massa temps, el brasiler Kaká va penjar-hi les botes. Oriol Rosell va vestir, durant dues temporades i mitja la camiseta del Sporting Kansas City aconseguint el seu primer títol professional, la US Open Cup, essent el primer jugador estatal en aconseguir-ho. De retorn a Europa, Rosell va fitxar pel Sporting de Portugal tot i que més endavant va ser cedit al Vitória de Guimaraes, Belenenses i més recentment el Portimonense.