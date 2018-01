El tècnic manresà Víctor Vera accepta la proposta d'entrenar el Tortosa a Primera Catalana

El tècnic manresà Víctor Vera ha acceptat la proposta de dirigir el Tortosa, equip de Primera Catalana (grup 2). Vera és el quart entrenador dels tortosins aquesta temporada. L´anterior, Dani Gimeno (exIgualada), va arribar a un acord amb la directiva diumenge passat per deixar l´equip després de perdre al camp del cuer, el Valls. El Tortosa ocupa el penúltim lloc de la classificació amb 14 punts i és a sis de les places de permanència.

Víctor Vera anirà acompanyat de Víctor Casado com a segon entrenador i Jaume Galobart com a assessor. Vera actualment donava un cop de mà a la Pirinaica després del seu pas pel Manresa i el Granollers al costat d´Albert Garcia. També ha entrenat a l´Avià, el Sallent i el Sant Feliu Sasserra, entre altres equips.