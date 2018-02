Una nova derrota al Palau acosta l'eliminació blaugrana

El Barça Lassa va perdre ahir de nou al Palau Blaugrana, que està molt lluny de ser un fortí, davant l'Armani Milà (81-83). Una desfeta que deixa entreveure una eliminació que no està consumada però sí a prop. Els blaugrana, en el debut d'Edwin Jackson (cap punt en menys de quatre minuts), van ser inacapaços de derrotar un conjunt italià que és per sota a la classificació i amb qui ja van perdre a la visita a Milà.

Va ser un partit similar, precisament, al que es va jugar al Mediolanum Forum. Allà, el Barça va començar fort i va arribar a disposar d'un avantatge de 15 punts. Anit, al Palau, els blaugrana van tenir un màxim de 12 punts (46-34) també en el segon període i van acabar sucumbint de nou. La irregularitat, la dinàmica i la mentalitat de l'equip de Sito Alonso fan que en finals igualats no tinguin prou nervi per guanyar.

Tot i això, el Barça va tenir fins a tres llançaments per forçar la pròrroga, però ni Pau Ribas amb una entrada, ni Víctor Claver ni Adrien Moerman, després de dos rebots en atac, van ser capaços d'anotar la cistella salvadora.

«Se'ns ha escapat. No hem estat conscients dels petits detalls que fan que se t'escapi el partit», va indicar Víctor Claver. Ara, el Barça té un balanç de 7-14, a quatre victòries dels vuit primers classificats quan li falten nou partits per disputar. «No pensem en això», va afegir Claver sobre una possible classificació per als play-off. «Per arribar al final de la temporada amb opcions hem d'anar cada setmana a mort. Se n'ha escapat una més, però hem de seguir».



Mal inici del Madrid a Moscou

També va perdre ahir a la tarda el Reial Madrid, que va pagar car el seu pèssim primer quart (33-11) davant el líder CSKA Moscou i va acabar derrotat a l'inexpugnable fortí rus (93-87). Tot i la substancial millora dels blancs en la segona part, amb Luka Doncic al capdavant, van acabar cedint davant el recital de Sergio Rodríguez (18 punts) davant el seu exequip.

I l'altre equip ACB que jugava ahir, el València, va caure a la pista del cuer, l'Anadolu Efes turc (82-66). El conjunt del santpedorenc Rafa Martínez, que va anotar 7 punts, arribava al duel molt minvat per les baixes: sense quatre bases ni el seu principal referent interior, Bojan Dubljevic.

També ahir, el Zalgiris va superar el Maccabi (99-84) i l'Olympiacos va passar per sobre del campió Fenerbahçe (95-70). Avui serà el torn de l'Unicaja, que visita la complicada pista del Khimki rus (18 h), i del Baskonia de Pedro Martínez, que rep l'Estrella Roja al Buesa Arena (20.30 h).