Les penyes blanc-i-blaves responen amb indiferència a Gerard Piqué

Una provocació que requereix una resposta inequívoca: la indiferència. Aquesta frase i la condemna unànime dels insults que una minoria de l'afició blanc-i-blava profereix contra la cantant colombiana Shakira, parella del central blaugrana, resumeixen el sentiment dels penyistes pericos de la Catalunya Central.

Lluís Pallarès, president de la Penya Blanc-i-blava del Solsonès, no dubta a qualificar de «menyspreu» les declaracions de Gerard Piqué, però reflexiona que «no són cap sorpresa venint de qui vénen». Pallarès considera que la rebuda al central blaugrana serà «una xiulada, però l'hauríem de rebre amb indiferència». «Seria el càstig més adient», conclou. El màxim mandatari de la Penya Blanc-i-blava del Bages, Joan Serra, assenyala que «de les paraules de segons quines persones ja no en faig cas». «És un noi problemàtic», rebla, per condemnar, tot seguit, les referències despectives a Shakira. Òscar Barbé, al capdavant de la Penya Perico Girat de Sant Salvador de Guardiola, valora que Gerard Piqué «va fer aquestes manifestacions amb segones però com a aficionat vull relativitzar-les». Barbé condemna taxativament qualsevol menyspreu «a la família de Gerard Piqué».

Per la seva banda, Josep Badia, president de la Penya Pericos del Berguedà, es mostra «contrari a l'actitud d'un sector minoritari i radical del públic de l'estadi» envers Shakira. «No representen ni les penyes ni l'entitat. Els dirigents del club ho han d'erradicar».