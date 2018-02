El Manresa FS incorpora Iken, un esquerrà que prové del Sala 5 Martorell

ARXIU PARTICULAR

Mohamed Iken El Bakkari ha jugat les darreres temporades al Sala 5 Martorell ARXIU PARTICULAR

El Manresa FS ha incorporat un nou jugador. Es tracta de Mohamed Iken El Bakkari, un esquerrà de 19 anys que prové del Sala 5 Martorell, club en el qual va jugar l'etapa de tres anys de juvenil i actualment formava part de la primera plantilla a Tercera Divisió estatal. Iken, com es coneix esportivament, suplirà la baixa de Gordillo, que ha marxat al Bisontes de Castelló a Segona Divisió. Iken pot debutar demà mateix en el partit que el Manresa FS té al Pujolet contra el Salou, aplaçat de dissabte (21.15 h amb entrada gratuïta). En aquest enfrontament no hi serà Carles Corvo, sancionat amb un partit.