El Noia serà el rival de l'Igualada Rigat en els quarts de final de Copa

L'Igualada Rigat jugarà contra el Noia Freixenet els quarts de final de la Copa del Rei, que es disputaran el darrer cap de setmana de febrer a Lloret de Mar. Ahir es va fer el sorteig a la localitat selvatana. Es pot considerar que els anoiencs van tenir sort, ja que els va tocar el cap de sèrie que ara mateix ocupa una posició més baixa a la classificació, el cinquè lloc i, per tant, s'obren les possibilitats d'accedir a les semifinals de la competició i superar el sostre de les últimes presències.

El duel entre l'Igualada Rigat i el Noia Freixenet es disputarà el dijous 22, a les 21 hores. Abans, a les 18.30 hores, s'haurà disputat el primer partit de quarts de final entre el Liceo i el Lloret, el conjunt amfitrió. El guanyador d'aquest partit seria el rival de l'Igualada a semifinals. Els altres dos partits de quarts, que es jugaran l'endemà, seran FC Barcelona Lassa-CityLift Girona i Reus Deportiu-ICG Software Lleida.



Precedent negatiu enguany

Aquesta temporada, el Noia i l'Igualada Rigat s'han enfrontat un cop, a la primera volta de la lliga, a l'Ateneu Agrícola de Sant Sadurní amb victòria dels locals per 2-0, amb anotacions de Mendes i Casas. Precisament, el Noia serà el rival de l'Igualada en el partit de lliga previ a la Copa, previst per al proper 17 de febrer, a les Comes, a les 20.30 hores.