Els baixos percentatges d'encert condemnen l'Artés a la derrota

La manca d'encert ofensiu dels artesencs durant els tres darrers quarts del partit van abocar els bagencs a encaixar una ajustada derrota al Vallès.

El primer quart del matx es va caracteritzar per l'equilibri. Ambdós equips van inclinar-se per un joc ofensiu i, sense excel·lir, es van mostrar notablement encertats. Els quatre punts d'avantatge adquirits per l'Artés premiaven el seu joc desacomplexat i no excemp d'encert. En contraposició, el segon quart va estar marcat pels baixos percentatges dels dos equips. Fins aleshores, l'Artés es mostrava lleugerament superior al seu oponent i només l'escàs encert en atac li va impedir obrir una primera esclexa a l'electrònic. Al descans, els bagencs dominaven per un sol punt (28 a 29).

No va millorar l'ofensiva artesenca a l'inici del segon període, mentre els locals encistellaven amb més facilitat i es recolzaven en el lideratge i l'encert de Guàrdia (autor de 29 punts) per adquirir un avantatge proper als deu punts, que els visitants van poder reduir a la meitat en finalitzar el quart (51 a 46).

La inspiració ofensiva bagenca tampoc va reaparèixer en els dar-rers deu minuts. Per la seva part, el Mollet va tornar a adquirir un sòlid avantatge guiat per un Guàrdia col·lossal. Tot i això, els artesencs van aconseguir situar-se a només dos punts quan faltaven dos minuts. Llavors, dos triples dels vallesans van sentenciar.