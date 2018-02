L'Egiba puja al tercer graó del podi de la Primera Divisió femenina a Gijón

La localitat asturiana de Gijón ha rebut la segona fase regular de la lliga estatal Iberdrola de gimnàstica artística de Primera, Segona i Tercera Divisió. Tots els clubs participants, entre aquests l'Egiba, lluitaven en la seva categoria per aconseguir el màxim de punts necessaris, els uns per refermar categoria, els altres per acostar-se als equips que després de les fases regulars lluitaran pel ascens, i encara d'altres per evitar estar a les places de descens. Un format de competició que fa vibrar molt a la pista.

L'equip absolut de l'Egiba, format en aquesta ocasió per Andrea Carmona, Lorena Medina, Carla Font, Mar Palliso, Berta Franquesa, Laia Font i Aina Solà, amb els seus tècnics Míriam Font i Xavi Casimiro, va aconseguir una brillant tercera plaça a Primera Divisió. La competició va començar a la barra d'equilibris, amb unes execucions amb altes dificultats i sense greus errors que van sumar un total de 47.633punts i van ser segones. Al aparell de terra van aconseguir el tercer lloc amb 46.999 punts. En el salt, les gimnastes del combinat de l'Egiba, que van sumar 52,466 punts, van ser les millors i es van situar, després de tres rotacions, al capdavant. Al darrer aparell, les paral·leles, van ser quartes i van quedar desplaçades al tercer lloc de la general.

Tot i l'èxit del resultat, les primeres sensacions van ser agredolces. S'ha de tenir en compte que l'Ebiga, l'equip més jove de la lliga, venia de la fase classificatòria i l'objectiu de lluitar per una de les places de la gran final que es disputarà a Manresa el 17 de juny. El mes que ve es disputarà la fase de Mallorca per estar com a mínim dins els quatre primers, fet que permetria ser a la final manresana.