El JAB té obertes les inscripcions per als 5 i 10 km de Berga del 4 de març

Els Joves Atletes de Berga (JAB) han obert el plaç per inscriure's en els 5 i 10 km de Berga que es durà a terme el diumenge 4 de març (11 h). Considerada una de les millors curses de ruta de la Catalunya Central, enguany s'espera que torni a ser un èxit de participació i organització amb un cartell d'atletes d'elit i populars de tot el territori català. S'han establert premis premis en metàl·lic per als atletes que superin els records de la prova. Hi haurà dos avituallaments, servei de guarda-roba i animació al llarg del recorregut. Una hora abans, a les 10 h, es disputarà la Urban Kids, curses de promoció escolar i federat amb 12 categories i diferents recorreguts.

Per formalitzar les inscripcions cal adreçar-se a la pàgina web: www.10kberga.com.