El rei de la lliga ha d'abdicar de la Copa

El vigent campió de la lliga Endesa, i també de la Supercopa, en un títol aconseguit en la mateixa pista en què jugava ahir, el València Basket, va caure eliminat en els quarts de final de la Copa del Rei, títol del qual era el vigent finalista. Els homes de Txus Vidorreta, tècnic que la temporada passada entrenava, precisament, l'Iberostar Tenerife, no van poder derrotar un conjunt insular que ha arribat en millors condicions a la competició i que ahir, a més, va tenir el suport de força aficionats que van aprofitar la proximitat de Tenerife i Gran Canària per agafar l'avioneta o el ferri i traslladar-se al pavelló de l'etern rival.

En els valencians, el seu capità, el santpedorenc Rafa Martínez, va tenir una erràtica actuació, amb només tres punts obtinguts en el primer quart. A més, els valencians van tenir els previsibles problemes amb la direcció de joc a causa de les baixes de tots els seus bases, Sam van Rossom, Antoine Diot i Guillem Vives, tots tres per lesió. Els esforços d'Alberto Abalde i, en menys mesura, de Sergi Garcia per suplir aquestes absències no van ser suficients. A més, Dubljevic, la seva estrella de la temporada passada, tornava després d'una lesió i se li va notar la falta de ritme.

Davant, un Iberostar Tenerife molt més consistent que a l'inici de la tempotrada, amb el canvi de Fotis Katsikaris per Nenad Markovic i la bona direcció, aquí sí, de Rodrigo San Miguel i Davin White, dos exjugadors del Bàsquet Manresa en diferents etapes.



Tobey contra el món

Els primers minuts del partit van veure la gran actuació del nord-americà del Tenerife Mike Tobey, autor d'11 dels primers 14 punts dels insulars. Tot i el 7-2 inicial per als valencians, després del triple de Rafa, l'equip de Katsikaris va dominar millor el ritme del duel i va basar-se en els punts del seu pivot per obtenir els primers avantatges en el marcador, tot i que una cistella d'un exjugador, Doornekamp, donava el 21-20 al final dels primers deu minuts.

En els segons es va mantenir la igualtat. El Tenerife va trobar més les accions a dins de la zona amb Ponitka, i el València va refer-se amb bàsquets del pivot Tibor Pleiss, que va aprofitar el descans de Tobey per anotar gairebé tota la seva producció. Els illencs van assolir un màxim avantatge de quatre punts (32-36) que el mateix Pleiss i Will Thomas van igualar al final dels primers vint minuts.

El tercer quart va ser de domini en el marcador del Tenerife. Vi-dorreta no va trobar mai la manera de fer que els seus homes imposessin més intensitat a causa d'una rotació més curta. Puerto i Hlinason no van actuar i Sergi Garcia ho va fer poc.

Amb 55-59 es va arribar al tram final, en què San Miguel i Ponitka van donar vuit punts d'avantatge als illencs (65-73). El València, però, va treure el seu esperit de vigent campió de lliga i els punts d'Erick Green per aproximar-se a tres punts (70-73). Amb aquest resultat, i quan faltaven 24 segons per al final, un rebot ofensiu d'Abromaitis per damunt de tothom va donar aire al seu equip. El nord-americà va anotar, sense errada, els sis tirs lliures restants, després de faltes dels valencians, que només van poder respondre amb una safata d'Abalde.