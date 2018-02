El CB Prat no afluixa la marxa i supera el Leyma amb una nova exhibició

El CB Prat ja ha passat de convertir-se en la revelació de la lliga LEB Or a ser un clar candidat a l'ascens, malgrat la precarietat de la seva estructura. Els potablava van assegurar-se ahir acabar la jornada en segona posició en guanyar en una de les pistes complicades de la categoria, la del Leyma Corunya, fent una exhibició de joc i anant al davant gairebé des de l'inici. El resultat final de 62-78, eixamplat en el tram final, deixar clar el control de l'equip d'Arturo Álvarez, que va tornar a tenir en Caleb Agada, autor de 23 punts, el seu jugador més destacat.

De tota manera, el conjunt del Baix Llobregat, que ja vencia per 12-23 al final del primer quart, és un equip coral i tres més dels seus homes, Cate (14 punts), Josep Pérez (11) i Saúl Blanco (10), van aconseguir fer dobles dígits en anotació. A l'altra banda, els 14 punts de Cooney i els 12 de Monaghan no van ser suficients, tot i que el conjunt d'Aranzana es va acostar a sis punts (52-58) quan encara faltaven tretze minuts per al final del partit. Avui, el Prat es pot acostar al liderat si el Melilla venç a Lugo.

D'altra banda, el Càceres va aconseguir la segona victòria a domicili (71-76) en vèncer a la pista del Clavijo en un final amb moltes faltes i s'acosta al play-off. Jakstas i Rakocevic van anotar 14 punts per als extremenys.