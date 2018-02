El Barça de Marc Bataller finalitza tercer a la Minicopa de Las Palmas

El jugador santfruitosenc Marc Bataller, formant part de l'equip del FC Barcelona, va finalitzar ahir en tercera posició a la Minicopa Endesa, que s'ha jugat a Las Palmas des de dijous coincidint amb la disputa de la Copa del Rei dels primers equips. En el partit pel tercer lloc, disputat al Centro Insular de Deportes de la capital grancanària, els blaugrana van derrotar per 68-64 el Divina Seguros Joventut i es van assegurar un lloc en aquest particular podi. El jugador manresà Ferran Torreblanca, que també va disputar les fases prèvies d'aquesta competició, no va viatjar finalment a Las Palmas per disputar la fase final, tot i que es pot considerar una part de la victòria pels partits que va jugar anteriorment.

En el partit d'ahir, Bataller va anotar 8 punts en un duel molt igualat que els verd-i-negres van dominar en els tres primers quarts, però amb curts avantatges. De fet, va ser un tir de dos punts del mateix Bataller el que va fer que el Barça empatés el partit a 56 punts quan encara faltava 4,21 per al final. De tota manera, i després d'un altre bàsquet dels bagencs, els badalonins van aconseguir escapar-se encara de tres punts (58-61), però un parcial de 7-0 va donar als barcelonistes un avantatge que seria gairebé definitiu (65-61).

Malgrat això, el partit encara no estava acabat. Rodríguez va situar el 65-64. Cano va anotar el 66-64 en aprofitar només un dels dos tirs lliures que va tenir i la Penya va disposar de la pilota per gua-nyar el partit o empatar-lo, però Gerard Prat va cometre una falta en atac i Pol Ruiz va aprofitar els tirs lliures de la falta posterior per assegurar la victòria.

Bataller finalitza el torneig amb una mitjana d'11,6 punts anotats i la mateixa xifra de mitjana de valoració per partit. Va excel·lir en els partits de la primera ronda contra el Gran Canària, amb 13 punts i 22 de valoració, i davant del Joventut, amb 20 i 15.



Triomf del Madrid

La final del torneig, que es va jugar a continuació, va ser guanyat pel Reial Madrid, que es va imposar a l'Iberostar Tenerife, el botxí del Barça a les semifinals, per 73-83. És el sisè títol consecutiu del conjunt blanc, que perdia per 68-65 quan només faltaven cinc minuts per al final. Però la bona direcció del base Núñez, autor de 13 punts, 7 assistències i 7 rebots, i un bàsquet de N'Diaye van decidir.