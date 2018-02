Mirambell queda a 167 vots de ser escollit membre del COI

El pilot manresà de skeleton Ander Mirambell no ha pogut fer realitat l'objectiu de convertir-se en representant dels esportistes al Comitè Olímpic Internacional (COI). Mirambell ha estat sisè en la votació que s'ha fet a Pyeongchang, coincidint amb els Jocs d'hivern, el resultat de la qual s'ha donat a conèixer la matinada de dijous.

D'aquesta manera, com a representant de la Federació Internacional de Bobsleigh i Skeleton ha rebut 664 adhesions, a 167 de la segona classificada, l'esquiadora estatunidenca Kikkan Randall (831), una de les dues escollides. La primera ha estat la jugadora d'hoquei gel finlandesa Emma Terho, amb 1.045. Totes dues seran proclamades membres del COI abans de la cerimònia de cloenda dels Jocs de diumenge.

Pel que fa als altres aspirants, tercera ha estat l'esquiadora noruega Astrid Uhrenholdt Jacobsen (808 vots), quarta la patinadora de pista curta xinesa Hong Zhang (787 i cinquè l'expilot de luge italià Armin Zoeggeler (761). Els esportistes podien votar des del passat dia 1 fins dimecres i ho han fet 2.448 de 2.919, més del 83%, una participació molt alta.

Mirambell feia mesos que treballava la seva candidatura i havia gravat un vídeo i fet trucades personals als esportistes per tal que fos una de les dues opcions que tenien dret d'escollir. Al final, no ha estat suficient, però el manresà ha escrit a Twitter que "vull agrair tot el suport en aquest camí. No ha estat possible sortir escollit, però estic molt satisfet de la campanya realitzada per representar els esportistes. Només hem quedat al 3% (167) dels vots. Gràcies a tots els que m'heu votat". Després ha reconegut a Regió7 que tot el camí fet li ha de servir de cara al futur.