El rocós Girona posa a prova l'estat de forma del Barça

Valverde no es refia del Girona

Valverde no es refia del Girona fc barcelona

Partit perillós el que tindrà aquest vespre (20.45 hores, Movistar Partidazo) el Barça per no veure amenaçada la seva renda de set punts sobre l'Atlètic de Madrid a la classificació. Després del treballat empat a Londres contra el Chelsea, que seguia a la complicada victòria a Eibar, els blaugrana reben una altra de les sensacions de la lliga, el rocós Girona, un conjunt que lluita per posicions europees en el primer derbi d'aquestes característiques de la història a territori barcelonista.

El Barça pot introduir novetats a l'onze tipus, com la presència gairebé assegurada de Coutinho, que no pot actuar a la Champions, i les possibles de Vermaelen, per donar descans a Piqué, i de Dembélé, que ha de començar a agafar ritme després de les seves dues lesions. Per la banda gironina, sembla que tots els jugadors titulars estan a punt amb el dubte de Mojica, que ha fet menys entrenaments aquesta setmana.



Valverde no veu fatiga a l'equip

En la prèvia del partit, el tècnic del Barça, Ernesto Valverde, no va mostrar-se d'acord amb la impressió que hi hagi «fatiga» en el seu equip. Això sí, va admetre que «ara els punts són més definitius. Compten més perquè la setmana que ve només quedaran onze partits per al final».

L'entrenador extremeny no es refia d'un Girona a qui veu millor que mai «per èxit i pel que han aconseguit, una campanya increïble en la seva estrena». El fet d'haver jugat contra tres centrals dimarts, davant del Chelsea, «pot ser una referència, però són equips diferents, malgrat que molts equips s'han d'adaptar contra ells dos. El partit té el seu interès i és possible que faci algun canvi» en l'alineació.



Machín, amb el cap alt

Per la seva banda, el tècnic dels gironins, Pablo Machín, diu que afronten el partit sense la mateixa pressió que a la primera volta. «El que mereixen els futbolistes és poder enfrontar-se a un dels millors equips amb les nostres armes. Pot passar de tot, podem sortir derrotats, però l'equip sortirà amb el cap alt, posarem el màxim de cadascun i sent un conjunt que no s'arronsa».

Machín va opinar que qualsevol possibilitat de puntuar al Camp Nou «passa per marcar. Ells habitualment tenen moltes ocasions i la seva capacitat anotadora és alta».