Membrado retorna amb triomf al Ral·li Esprint de Sant Julià

Josep Maria Membrado al volant del Ford Fiesta R5 arxiu particular

Josep M. Membrado i Jordi Vilamala (Ford Fiesta R5) van aconseguir la victòria en el Ral·li Esprint de Sant Julià, una cita ineludible per als equips que posteriorment acostumen a disputar el català de l'especialitat. El duel previst entre els únics R5 presents entre els participants, Membrado-Vilamala (Ford Fiesta R5) i Orriols-Pujolar (Skoda Fabia R5), va durar durant tota la jornada. La diferència més àmplia que es va produir entre tots dos equips va ser després de la tercera i última passada per Casamiquela, i va ser de 5"3. Membrado va comentar que «el nostre ritme ha estat molt intens, i malgrat això no hem pogut establir diferències respecte als nostres perseguidors».