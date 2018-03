«Els tècnics em diuen que tinc caràcter i que sé controlar bé qualsevol situació»

A l'edat de 14 anys, Garcia és una de les joves promeses del judo de les nostres comarques, tal com demostra el fet que, a final de gener, es va proclamar campiona de Catalunya júnior en -78 kg. En la fase de sector est posterior va ser segona i va obtenir el bitllet per a l'estatal, que serà dissabte a Pinto (Madrid)

Nerea Garcia, una manresana de 14 anys que estudia tercer d'ESO al Pius Font i Quer, és una de les judokes amb més projecció de les nostres comarques, tal com demostra el fet que, a final de gener, es va proclamar campiona de Catalunya júnior en la categoria de -78 kg. En la fase de sector posterior va assolir la segona posició, que li va permetre obtenir el bitllet per al campionat estatal, que se celebrarà dissabte a la localitat madrilenya de Pinto i en el qual espera fer un bon paper.

Quan et vas iniciar en el món del judo?

Els meus pares i tiets, que havien fet judo, em van apuntar a l'Esport 7 quan tenia quatre anys i em va agradar tant que m'hi he quedat fins ara.

Ho combinaves amb alguns altres esports?

Sí, quan era més petita vaig fer natació, gimnàstica rítmica i patinatge, però fa dos anys que només practico el judo, per temes de combinació amb els estudis.

Fa un temps vas aparcar la competició i fa poc hi has tornat. Per quin motiu?

Fa uns quatre anys vaig voler deixar de prendre part en els campionats i simplement entrenar-me, però en fa dos el meu entrenador i la meva tieta em van engrescar per tornar a competir. Al principi em va costar agafar el ritme de competició, però de mica en mica ja estic al meu nivell.

I a final de gener vas arribar al teu millor èxit fins ara, el triomf al català júnior, sent una judoka que encara està en edat cadet. Com ho vas viure?

Vaig anar-hi amb molt respecte per les meves rivals, ja que eren més grans que jo i tenien més experiència, i això es nota en el judo. Estava nerviosa per la nova experiència i em va costar molt cada combat. Al final, però, vaig poder endur-me el títol i treure'm l'espina dels altres campionats catalans en què havia estat segona.

I a la fase de sector est vas ser segona i vas guanyar-te el bitllet per a l'estatal.

Més o menys hi havia el mateix nivell que al català, ja que les competidores, especialment les valencianes, també eren molt bones. En la final vaig enfrontar-me a una noia que ja havia derrotat abans, però aquest cop ella em va immobilitzar i vaig perdre.

El campionat d'Espanya es disputa aquest dissabte a Pinto. T'has marcat algun objectiu?

No, simplement vull donar el màxim de mi, fer-ho el millor possible i intentar millorar l'actuació de l'any passat a l'estatal infantil, on vaig perdre a la segona ronda.

A més, en el campionat de Catalunya cadet vas primera a falta d'una fase per disputar-se. Creus que podràs mantenir la renda, guanyar i anar al campionat d'Espanya?

Espero que sí, crec que si estic al meu nivell ho puc aconseguir.

Quina és la teva rutina d'entrenaments?

M'entreno cada dia durant dues hores com a mínim, excepte el dilluns, que només en fem una. Els dilluns, dimecres i divendres m'exercito al Centre de Tecnificació de Judo, mentre que els dimarts i els dijous ho faig a les instal·lacions d'Esport 7.

Quins són els teus punts forts com a judoka?

Els tècnics em diuen que tinc caràcter i sé controlar bé qualsevol situació. A més, tinc molta força, tant de braços com de cames.

I els dèbils?

Crec que he de millorar algunes tècniques i la col·locació.

Tens algun referent?

M'agrada molt com competeix la lleidatana Ai Tsunoda, que el curs passat es va proclamar campiona d'Espanya cadet i els anys 2015 i 2016 va guanyar l'estatal infantil. Una vegada em vaig haver d'enfrontar a ella i vaig caure der-rotada.