La cursa de muntanya Botifarunner va complir deu edicions a la Llacuna arxiu particular

La desena edició de la Botifarunner de la Llacuna va tenir la participació de 185 corredors en la distància de 22 km (clàssica) i de 145 en la de 10 km (ràpida). Aquesta cursa de muntanya va tenir com a vencedors, en la prova clàssica, Marc Sabater (1.48.17), seguit de Joan Morera (1.51.13) i de Joan Rosich (1.51.31); i en la categoria femenina, Marta Muixí (2.14.33), seguida de Míriam Àvila (2.21.19) i de Núria Quiroga (2.23.22). Pel que fa a la cursa ràpida, el podi masculí va ser format per David Frias (52.03), Gerard Carbonell (54.15) i Albert Cabra (57.10), i el femení, per Aida Pérez (1.10.08), Anna Sàbat (1.16.15) i Diana Carrasco (1.17.11).