Lliga i federació confirmen el VAR a partir de l'estiu

La Federació Espanyola de Futbol i la Lliga van confirmar ahir, de manera oficial, que la Primera Divisió estatal disposarà, a partir de la temporada vinent, del sistema d'assistència amb vídeo per a l'arbitratge, conegut popularment com a VAR. Segons van anunciar conjuntament en un comunicat tots dos organismes, aquestes «han designat l'equip de treball per a la posada en marxa del projecte, integrat per Carlos Velasco Carballo, director del projecte i instructor arbitral, Sergio Sánchez Castañer, com a director tecnològic i de televisió, i Carlos Clos Gómez, també a càrrec de la instrucció arbitral».



El VAR i el VOR

A més d'aquesta posada en marxa, també es va determinar la creació del VOR (Centre d'Operacions de Vídeo, amb sigles de la denominació en anglès), que s'ubicarà a la Ciutat del Futbol que la Federació Espanyola té a Las Rozas, a prop de Madrid, i ja s'han iniciat els treballs previs.

El proveïdor tecnològic escollit és l'empresa Mediapro, amb àmplia experiència prèvia en el desenvolupament del VAR en altres competicions internacionals. La Lliga es farà càrrec de les despeses posades en marxa del desenvolupament del producte.

Des d'ahir mateix, els àrbitres i assistents de Primera Divisió han començat la fase offline de formació tècnica, que inclou l'estudi del protocol del VAR, pràctiques en simuladors i realització d'entrenaments de vídeo a través de partits sense connexió, ni comunicació amb els estadis, exercici que no afectarà ni tindrà cap repercussió en el desenvolupament dels partits.

El VAR és una eina d'assistència arbitral que actualment es troba en fase d'experimentació en diverses competicions d'arreu del món, entre elles les de la FIFA, i que probablement serà utilitzat aquest estiu al mundial de Rússia.

El sistema permet que un àrbitre assistent de vídeo pugui alertar l'àrbitre principal davant d'errors clars i obvis en aquests quatre supòsits: jugades de gol, decisions de penals, targetes vermelles directes i confusió en la identitat d'un jugador. De tota manera, la decisió final sempre correspon a l'àrbitre principal.

El VAR ja s'està fent servir a lligues com l'alemanya, la italiana i la portuguesa amb més o menys èxit, segons la rapidesa i la claredat de la seva aplicació.