El Cadí treu tot el caràcter i no té compassió del cuer

El Cadí es va refer de la millor manera possible de la garrotada soferta contra el Bembibre. A Madrid, contra el cuer, les urgellenques disputaven un partit que es podia convertir en una trampa. Però les noies de la Seu no hi van caure. Van treure tot el caràcter i, gràcies a una intensa defensa que els va permetre recuperar pilotes una rere l'altra i a una alta producció ofensiva –sobretot al segon i tercer quarts–, van assolir un plàcid triomf davant un Movistar Estudiantes que, en perdre, va certificar el descens matemàtic. Llàstima que Caitlyn Ramírez es torcés el turmell esquerre quan tot just s'iniciava la segona part. Les proves que se li hauran de fer a la pivot americana hauran de determinar l'abast de la lesió.

Justament, la jugadora d'Oklahoma va ser la protagonista de l'arrencada del partit. De fet, el Cadí va començar molt fort i en un tres i no res es va situar amb un clar 0-8 que seria poc després un 8 a 18 amb onze punts de Ramirez. No obstant això, les madrilenyes es van treure la son de les orelles, i a partir d'un triple de San Román van començar a reduir distàncies fins a passar al davant tot just en iniciar-se el segon quart gràcies a un parcial de 13-2 (21-20). Va saber llavors quan va aparèixer el caràcter urgellenc amb tota la seva extensió.

La força de Shereesha Richards sota la cistella rival i el treball defensiu de tot l'equip van permetre un parcial de 2 a 17 que va començar a trencar el partit (23-37). Si a més Helena Oma es multiplicava agafant rebots i Mehryn Kraker assistia –com Yurena Díaz– i també anava deixant la seva empremta en forma de triples, era com posar oli en un llum. I així van anar passant els minuts i es van anar ampliant de forma indefinida les diferències. Només als instants finals els errors no forçats de les urgellenques van impedir que la pallissa fos encara més gran.