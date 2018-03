El Manresa torna a decebre al Congost, on encaixa la cinquena derrota de la temporada

Al final del partit, l´entrenador del Manresa Dani Andreu ja ha parlat de síndrome del Congost. I és que amb els tres d´avui, el Manresa ja ha deixat escapar dinou punts del Nou Estadi, amb cinc derrotes i dos empats, un balanç molt negatiu només compensat per la bona ratxa a fora de casa, que manté l´equip en segona posició, però ara ja a vuit punts del líder Grama, que no afluixa.

L´enfrontament d´avui amb la Jonquera ha tingut dues cares i algunes accions claus que podien haver decantat la balança a favor dels manresans. A la primera part, el Manresa ha tingut el seu rival sota control i ha gaudit de les millors ocasions, entre elles el gran gol de Brian, el màxim golejador del seu equip. A la represa, els visitants han equilibrat el joc i han estat més efectius; poc després que Javi López no hagi pogut aprofitar un u contra u amb el porter visitant (minut 63), ha arribat l´empat i, ja a les acaballes (min 88), l´estocada a la sortida d´un córner.