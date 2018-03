Baptistao salva un punt i l'Espanyol perd Diego López

L'Espanyol va aprofitar el temps de descompte per rascar un punt del Ciutat de València davant d'un rival que fa 23 partits que no guanya i que ahir ho va tenir molt a prop. Un gol de Leo Baptistao en el temps afegit va evitar la desfeta i va fer entrar la desesperació a un Llevant que ahir a la tarda va comunicar la destitució del seu entrenador, Juan Ramón López Muñiz, que serà substituït de manera interina pel tècnic del conjunt filial, Paco López.

El partit, a més, va acabar amb males notícies per als blanc-i-blaus, ja que el seu porter, Diego López, va rebre un cop al cap al tram final de la primera part en un xoc amb el davanter albanès Armando Sadiku i va haver de ser ingressat amb un traumatisme craneoencefàlic. Va haver de ser substituït per Pau López, després d'una primera meitat en què no hi havia hagut gaires oportunitats a cap de les dues bandes.



Penal injust

La segona part tampoc no va començar gens bé. En una falta lateral, el col·legiat va decretar penal per una agafada de Marc Navarro, que va veure la targeta groga, al central Cabaco. El jugador llevantinista, però, havia partit d'una clara posició de fora de joc que no va veure l'assistent. El llançament el va fer Morales, fort i per un costat, i Pau no el va poder parar.

A partir d'aquí, Quique va canviar l'equip i va buscar creativitat amb les entrades de Melendo i Jurado. El Llevant va anar enrere a perdre temps i els blanc-i-blaus van assetjar la porteria d'Oier. Ja en el descompte, Jurado va recuperar una pilota que es perdia per la línia de fons, va entrar a l'àrea i va centrar perquè Leo Baptistao, tot sol, afusellés el porter local. El Llevant va demanar fora de joc, inexistent perquè el trencava Cabaco, justament del golejador. Un punt suat i tècnic destituït per als valencians.