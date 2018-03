El CN Minorisa femení guanya amb penes i treballs el cuer

Les noies d´Àngel Peirón no ho van tenir fàcil amb el darrer classificat

Les noies d´Àngel Peirón no ho van tenir fàcil amb el darrer classificat simón noguera

Les jugadores del CN Minorisa van superar, amb més dificultats de les previstes, la visita del CN Badia. Les manresanes no van saber plasmar en el marcador la seva superioritat, malgrat les nombroses oportunitats per fer-ho. El primer quart va finalitzar amb empat a dos gols amb diverses alternances en el marcador. En el segon, després d'un intercanvi d'ocasions i fins i tot d'un penal desaprofitat per les locals, van arribar dos gols (4-2) que les visitants van escurçar transformant una pena màxima.

Amb un mínim avantatge (4-3) es va iniciar el tercer període i de nou dos gols del CN Minorisa semblava que encaminaven el partit (7-4). Però tot i els tres gols de renda, la formació manresana es va trobar amb un CN Badia que no es va rendir (7-6). Casasayas i Muns van situar el 9 a 6 que semblava definitiu però la persistència visitant va fer que el final fos emocionant, amb un 9 a 8 en el marcador que les bagenques van mantenir com van poder.

Després de set jornades, el CN Minorisa ocupa la segona plaça de la classificació amb 12 punts, dos menys que els que té el líder CN Sabadell B (14).