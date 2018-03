Jesús Rubio i Idaira Gualda guanyen l'estatal juvenil estàndard amb 8 anys

ARXIU PARTICULAR

Idaira Gualda i Jesús Rubio

La parella formada per els joves del Swing Jesús Rubio i Idaira Gualda, de 8 anys, van aconseguir el títol de campions d´Espanya juvenils en la modalitat estàndard a Orpesa. Cal recordar que aquesta parella ja va aconseguir el títol estatal en la modalitat de llatins a València l´any anterior.

Del Swing, també van tenir una actuació destacada a l'estatal d'Orpesa, Óscar Sorroche i Coral Anguera quedant subcampions d´Espanya estàndard júnior 2; en sènior 2, Jan Boixader i Rosanna Camprubí foren cinquens com Joaquim Casellas i la Dolors Vidal en sènior 1; Julián Carretero i Victòria Morozova, semifinalistes en sènior 2, Judit Fabregat i Miquel Caballero, semifinalistes en youth; Josep Cayuela i Pepi Gómez, semifinalistes en sènior 3. També hi van ser Joan Soler i Eva Arpi (sènior 3), Medir Solé i Carme Vinagre (sènior 3) i Francesc Morgas i Àngels Llevat (sènior 3).