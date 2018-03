L'Atlètic sentencia i desfeta bilbaïna al camp del Marsella

Jornada ben diferent per als dos equips de la lliga estatal que encara es mantenen en competició a la Lliga Europa. L'Atlètic de Madrid va derrotar amb molta claredat un Lokomotiv de Moscou molt inferior (3-0) i va deixar l'eliminatòria gairebé sentenciada abans de viatjar a Moscou per a la tornada. L'Athletic de Bilbao, per la seva banda, va ser clarament derrotat per l'Olympique de Marsella (3-1), però el gol anotat per Aduriz, gràcies a un penal mal assenyalat pel col·legiat portuguès del partit, Jorge de Sousa, li dóna esperances de remuntada a San Mamés.

Al Wanda Metropolitano, l'Atlètic de Madrid va ser molt millor però només va poder marcar un gol a la primera part. Va ser gràcies a un extraordinari xut des de fora de l'àrea de Saúl Ñíguez, que va superar l'estirada de Guilherme. El segon gol va arribar al minut inicial de la represa, després d'un robatori de pilota que va finalitzar amb una rematada de Griezmann, una aturada de Guilherme i el gol en el rebot de Diego Costa. La sentència va trigar a pujar al marcador. Va ser al minut 89, quan Koke va rematar una centrada de Juanfran.

A Marsella, l'Athletic va passar un viacrucis en els primers minuts. Als 44 segons l'argentí Ocampos va rematar una centrada de Thauvin i, al minut 14, Payet va treure profit d'una errada d'Etxeita. A més, Herrerín va evitar dos gols de Germain i, en el descompte, el col·legiat es va inventar un penal per mans inexistents de Rami. Aduriz va marcar. L'Athletic no va millorar gaire a la represa i va rebre el tercer gol, novament marcat per Ocampos. El Marsella encara en va buscar un altre, però no va estar afortunat a l'hora de rematar.



Cop de l'Arsenal

De la resta de partits, va destacar la victòria de l'Arsenal a San Siro (0-2) contra un Milan que va veure tallada la seva ratxa de resultats. Mkhitaryan i Ramsey van anotar per als londinencs, que tenen l'eliminatòria gairebé superada, tot i que de l'equip de Wenger es pot esperar qualsevol cosa. En la resta de partits, Dortmund, 1-Salzburg, 2; CSKA de Moscou, 0-Olympique de Lió, 1; Lazio, 2-Dinamo de Kíev, 2; Leipzig, 2-Zenit de Sant Petersburg, 1 i Sporting de Lisboa, 2-Viktoria Plzen, 0. Els partits de tornada es disputaran dijous vinent en el camí per arribar a la final de Lió.