El duatleta igualadí Roger Roca presenta al gimnàs Vela la seva biografia «Camí cap a un somni»

Les dependències del gimnàs Vela van acollir dimecres la presentació de l'obra autobiogràfica de l'atleta i duatleta igualadí Roger Roca Camí cap a un somni.

Abans d'aquest acte, el campió del món de duatló del 2011 i campió d'Espanya de marató del 2005 va oferir un entrenament magistral a tots aquells socis del centre que s'hi van inscriure, d'aproximadament una hora i mitja.

En un ambient distès i acollidor, Roca va repassar amb franquesa la seva trajectòria esportiva i es va sincerar amb sentències tan personals com «de córrer, n'he volgut fer una vida» i «n'he malviscut molt temps». L'igualadí va reconèixer haver aconseguit «explorar els meus límits com a atleta» i va confessar «ser millor persona per haver corregut».

El llibre, a més de permetre conèixer la trajectòria vital i esportiva de Roger Roca, ofereix un pla d'entrenament per córrer 10 km, mitja marató o una marató.

La presentació s'emmarca en el programa d'actes complementaris de la Cursa de la Dona de Manresa, que s'iniciarà demà, a les deu del matí, davant del gimnàs Vela.