Un Cadí sempre a remolc sucumbeix davant l'encert final de l'Uni Girona

Els grans equips penalitzen qualsevol badada del rival. Potser millor encara, els grans jugadors –jugadores, en aquest cas– treuen petroli davant les flaqueses de l'adversari. I és el que van fer Núria Martínez, Magali Mendy i Nadia Colhado, treure petroli d'algunes pèrdues de pilota del Cadí la Seu al tram final del matx. I anotar quatre triples que no només van servir per sentenciar el matx. Van suposar atorgar a l'Uni Girona un marge que mai no havia tingut en tot el partit. És cert que les d'Èric Surís sempre van manar, o que les urgellenques van anar sempre a remolc. Però les gironines van haver de suar per desfer-se d'un Cadí que va tenir com a principal referent, justament, una jugadora cedida pel club gironí, Helena Oma.

L'escorta de Terrassa estava d'allò més motivada. Pretén tornar a casa. I a la Seu i contra el seu equip matriu va fer el millor partit de la temporada. Va sortir al cinc inicial i va descansar tot just cinc minuts en tot el matx. Amb ella tibant del carro i Shereesha Richards i Caitlyn Ramírez empenyent sota les cistelles, el Cadí va fer la guitza al Girona durant molts minuts. Però Colhado i Mendy van ser un maldecap per a les urgellenques sempre que van tenir la bola als dits. Encara que per feina amb la pilota a les mans, la de Núria Martínez, que a més no només reparteix joc. També s'afarta d'agafar rebots. Amb tot, només al tercer quart va semblar que l'Uni Girona posava terra pel mig.

Un 37-47 al minut 25 semblava començar a aclarir el duel català de la jornada. Però vuit punts seguits de Cate Ramírez, més un triple d'Oma, encara van arribar a temps per forçar un empat (48-48). Les urgellenques incomodaven d'allò més les gironines. I això que les de Surís treien bon rendiment de les seves aproximacions sota cistella. O bàsquet o tirs lliures. El Cadí continuava serrant les dents en iniciar-se el darrer període (55-56). Però a partir d'aquí va canviar el decorat. Astou Traoré, Magali Mendy, Núria Martínez i Rosó Buch van decidir, gràcies als triples, trencar el partit. Amb el 59-72 a manca de tres minuts la gesta per a les de la Seu ja va resultar impossible.