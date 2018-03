Griezmann trenca el duel amb el Celta i l'Atlètic encara no renuncia a res

Un gol d'Antoine Griezmann just abans del descans va trencar a favor de l'Atlètic de Madrid un partit que havia tingut ocasions dels dos conjunts fins aleshores i que va servir per veure que els matalassers no aixecaran el peu de l'accelerador en la seva lluita per atrapar el Barça, que es manté vuit punts a davant en la classificació.

El Celta va superar un inici dubitatiu per acostar-se a l'àrea d'Oblak amb accions d'Emre Mor i estar a punt de marcar en rematades de Sergi Gomez i de Iago Aspas. Els viguesos, però, van estar desencertats, no com Griezmann, qui va recollir una prolongació de Giménez després d'un córner per superar Rubén.

A la represa, els locals van sentenciar just després que Radoja enviés una rematada al pal. Vitolo va aprofitar una passada de Griezmann per anotar el segon i, tot seguit, Correa, que acabava d'entrar al camp, va sentenciar amb una rematada creuada que va sorprendre el porter gallec.