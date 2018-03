La Milla del Peguera acull 237 atletes amb motiu del 90è aniversari del centre

Un total de 237 atletes van prendre part ahir al migdia, just després de la Cursa de la Dona, en la primera edició de la Milla de l'institut Lluís de Peguera de Manresa, que aquest any celebra el 90è aniversari. Entre les atraccions del matí hi va haver la presència de la ultrafondista Núria Picas, que havia estudiat al centre, però no va poder participar en la prova ja que es dirigia cap a l'aeroport per viatjar a Viena, on d'aquí a pocs dies iniciarà una marxa integral als Alps, d'est a oest.



Una cursa tècnica

La Milla va iniciar-se a l'alçada de l'edifici dels Sindicats, en ple passeig de Pere III, i va baixar fins al Conservatori, on els participants van tornar a pujar per la banda del teatre Kursaal per d'accedir a la línia de meta, que es va instal·lar davant de l'institut. La Milla és una prova ràpida i tècnica, de 1.609 metres, i es va concebir per tal que fos popular, tot i que també hi va haver una part competitiva per qui volgués assolir la victòria.

En aquest sentit, els organitzadors van preparar dues curses. En una d'elles hi havia tots els alumnes d'ESO i a l'altra hi podien cór-rer barrejats els estudiants de batxillerat i també els pares, mares o exalumnes que volguessin.

En la primera cursa, la d'ESO, el triomf va correspondre a Jan Bayona, que va completar el recorregut amb un temps de 4 minuts i 13 segons. La segona posició va ser per a Andreu Sardans (4.29) i la tercera per a Isaac Rovira (4.34). En la categoria femenina, el triomf va ser per a Duna Expósito, que va guanyar amb un temps de 5.20. La segona posició va ser per a Fàtima Benamar, amb 5.49, i el tercer per a Valia le Grix, amb 5.54.

Pel que fa a la cursa de batxillerat i pares, en la categoria masculina va guanyar Najit Khazzan, amb un temps de 4.51, davant de Didad Azuaza, amb 4.53 i Jacob Owusu, amb 5.02. En la prova femenina va vèncer Maria Rovira, que va completar el recorregut en un temps de 5.29. Segona va ser Júlia Pla, amb 5.53, i la tercera posició va ser per a Abril Pla, amb un temps de 5.55. Els atletes guanyadors es van endur un trofeu de la Fundació La Caixa, patrocinadora de l'esdeveniment amb el suport de l'Ajuntament.



Possible continuïtat

L'èxit de la cursa i la bona participació va provocar que un dels professors participants, Josep Castilla, no descartés que la Milla del Peguera pugui tenir continuïtat i que ja s'estableixi com una cita del calendari atlètic de la ciutat, tot i que potser hauria de mirar de no coincidir amb altres esdeveniments, com la Cursa de la Dona. Una de les possibles participants en el futur seria la mencionada Núria Picas, que ahir va lamentar no quedar-se «perquè em feia molta il·lusió».