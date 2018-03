Marc Sánchez i Anna Noguera són coronats a Igualada

Al Teatre Municipal de l'Ateneu va tenir lloc, ahir diumenge al vespre, un dels esdeveniments més esperats de l'esport igualadí, l'entrega dels premis Neptú. Aquest reconeixement de caràcter 100% igualadí pretén destacar, des de fa més de 10 anys, la feina d'aquells esportistes més notables de la ciutat i també encoratjar els integrants d'equips base. L'homenatge es fa extensiu a clubs, famílies, equips directius i jugadors del teixit esportiu igualadí.

La presentació de la cerimònia va anar a càrrec de Marta Carreras i Joan Maria Morros, periodistes de la primera fila de la ràdio actual. La dinàmica de l'esdeveniment va ser l'habitual: de cada categoria pujaven a l'escenari els tres finalistes i els presentadors obrien un sobre misteriós –al més pur estil Academy– per anunciar quin s'emportava el reconeixement. Els espectacles de Basket Beat i Ricky, el professor de tenis; van vestir la jornada de ritme, entreteniment i humor. La diversitat de disciplines dels finalistes van evidenciar la riquesa esportiva de la comarca: més de 45 modalitats diferents d'esports. Mencions des del Club de Pesca Esportiva fins a la Unió Excursionista, sense oblidar els grans clubs de la ciutat: hoquei, futbol, bàsquet i handbol.

Anna Noguera va emportar-se el reconeixement a l'esportista destacada d'enguany. La jove triatleta va explicar als assistents que clau del seu èxit ha estat «la preparació» i el «saber gaudir de què fas en cada moment». Marc Sánchez, del CAI, va destacar com a millor atleta en esport individual, però va haver d'excusar la seva presència i va recollir el premi un familiar. En la categoria de jugadors destacats en esport col·lectiu, els afortunats van ser Gemma Marsal, de l'Igualda Volei Club, i el patinador Ton Baliu, que actualment és jugador de l'Oporto, però ja ha avançat que la temporada que ve la farà d'arlequinat. Pel que fa als reconeixements d'equips, el júnior A del CBI va ser qui va emportar-se el guardó pels seus resultats en classificar-se a la final de la Lliga Interterritorial Catalana. Dels tres finalistes a la categoria d'entrenador destacat el veçedor va resultar ser Josep Agustí Camats Cabrer, del Club Les Peses Igualada, una entitat dedicada al fisioculturisme.

Els Neptú també van voler potenciar l'esport jove, amb la categoria promesa, que se la van emportar Daniel Peralta i Alba Pelfort, del club de culturisme Les Peses i la UEC, respectivament. Per acabar, el premi a l'organització d'un esdeveniment va rebre'l el Volei Sorra, que enguany celebra 24 anys d'història, reunint cinc centenars de persones en més de 300 equips al Parc de Valldaura de la capital anoienca.

Un dels moments emotius de la gala, va ser quan l'atleta del CAI de 90 anys, Lluís Marimón, va pujar a l'escenari per rebre un reconeixement personal de l'alcalde d'Igualada Marc Castells, així com ho va fer el CF Fàtima, pels seus 50 anys d'activitat. L'esdeveniment es va poder seguir en streaming per internet, una emissió oferta per Global Production. També va tenir un desplegament tècnic important, per tal de cobrir la producció sonora i escènica.