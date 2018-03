Igualada acollirà mil inscrits a la VolCAT per Setmana Santa

Igualada va acollir ahir la presentació de la 13a edició de la VolCAT, la cursa de bicicleta de muntanya típica de Setmana Santa, que tornarà a tenir la capital anoienca com a centre d'operacions i com a punt de sortida i arribada de les etapes. La prova atorga punts de la Unió Ciclista Internacional (UCI) en la catgoria XCS S2, però, més enllà d'aquest fet, s'ha convertit en un punt de trobada per als aficionats, que tindran dissabte un veritable festival amb atraccions a la ciutat.

Mil inscrits de vint nacionalitats diferents esperen l'inici de la cursa, el dia 30 de març, que serà divendres sant. La primera etapa tindrà 63 quilòmetres i 1.600 metres de desnivell positiu en direcció cap a Sant Martí de Tous. La segona, la més llarga i que segurament definirà els guanyadors, tindrà 75 quilòmetres i 1.900 metres de desnivell cap a Òdena i Castellolí, abans de la tornada. Finalment, diumenge, el dia de Pasqua, l'etapa és més curta, de 38 quilòmetres i 900 metres de desnivell en direcció al sud. A la tornada, ja a la ciutat, hi haurà el conegut Eliminator: un circuit curt i intens amb els 20 millors corredors i les 10 millors corredores.



Per a tota la família

Més enllà de la cursa, la VolCAT també ha volgut crear un autèntic festival per a tots els públics al voltant d'una gran prova ciclista. Així, també s'ha organitzat un festival que oferirà diverses activitats per a tota la família. N'hi ha dues de molt esperades, l'E-bike i la VolCAT infantil.

Per tant, dissabte a la tarda es donarà el tret de sortida a una excursió amb bicicletes elèctriques, amb les quals es farà el recorregut de la tercera etapa. A la vegada, es durà a terme la cursa infantil, en la qual els més petits seran els protagonistes sobre les dues rodes. A més a més, hi haurà altres atraccions, com un parc de fusta, un pump track, inflables i l'anomenat push bike trial, a més d'activitats en diferents municipis de la comarca de l'Anoia.