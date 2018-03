EN FOTOS | Navarcles, un poble que respira bàsquet

El Club Escola de Bàsquet Navarcles és una entitat amb més de 50 anys d´història. Actualment viu la seva 21a temporada com a club federat i té més de 120 jugadors a la seva estructura, amb el suport d´una afició molt entregada en els partits de cada cap de setmana.

En paraules del seu director tècnic, Bobby Jr (Jordi Bover), els navarclins es troben en una «fase de creixement» que van començar fa unes temporades, especialment des de la construcció del nou pavelló. «Estem en un punt molt bo. L'objectiu és consolidar el treball que s'ha fet fins ara. Tenim clars els nostres límits, som un club petit i no volem fer més del que podem abastar», explica Booby Jr.

L'entitat presidida per Lluís Morell passa un bon moment esportiu i està treballant per la capacitat que té. «L'estructura del club creix cada temporada, hi ha més seguiment pel bàsquet al poble, especialment a l'escola. En aquest sentit, cal destacar l'ajuda de l'Ajuntament, que sempre ha confiat en nosaltres i ens ha ajudat en el creixement», afirma Bobby Jr.

En l'àmbit esportiu, el primer equip del club està fent una bona temporada. Després de mantenir la categoria l'any passat, els homes de Manel Guerra van pel bon camí de poder repetir la fita. A hores d'ara, els navarclins són sisens a la classificació amb un equip jove que té marge de millora de cara al futur.

D'altra banda, el sub-21, també dirigit per Guerra, és a un pas d'entrar a fases d'ascens, i ocupa la tercera posició del grup.



Referent en trobades escolars



Les trobades de bàsquet escolar són un dels pals de paller d'aquest club. I és que els navarclins són un referent en aquest tipus de reunions de bàsquet escolar al Bages. Recentment han acollit una trobada al seu pavelló que ha estat tot un èxit i n´estan preparant una de molt important de cara al 5 de maig amb més de vint equips i escoles. «Per a nosaltres és molt important ser un referent en trobades de bàsquet escolar. Cal destacar en aquest sentit la feina del coordinador de l'escola, Mar Cuy, jugador del club que s'ha bolcat completament en el projecte, feina que dóna fruits», diu Bobby Jr.

Com a novetat, el juny se celebrarà la festa del club navarclí, en què es farà una trobada d'exjugadors com a activitat destacada,, entre altres que s'estan organitzant. A més, enguany el club ha aconseguit que l'endemà, 10 de juny, se celebrin finals de Catalunya, cosa que mai havia succeït en la història del bàsquet navarclí. Fins ara, els bagencs només havien organitzat finals territorials i enguany n'acolliran tres. «La federació ens té cada vegada més ben considerats i això és perquè estem fent bé les coses i tenim unes instal·lacions molt correctes per a la pràctica de bàsquet», clou Bobby Jr..