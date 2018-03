Més d'un miler de joves promeses de gimnàstica aterren a Manresa

Manresa serà aquest cap de setmana i el següent, la capital de la gimnàstica artística femenina. Les instal·lacions del Pavelló Nou Congost rebran aquest primer cap de setmana 1.100 esportistes i 80 tècnics de més de 40 clubs que disputaran la 2a fase de la Copa Catalana. La setmana vinent es preveu la participació de 450 gimnastes i 60 tècnics de 29 clubs catalans.Les dades d´aquest esdeveniment esportiu van ser presentades a l´Espai Andreu Vivó i Tomàs del Complex Vell Congost, pel regidor d´Esports de l´Ajuntament de Manresa, Jordi Serracanta; el gerent de la Federació Catalana de gimnàstica Joan Bosch; i els representants del Club Gimnàstica Egiba, Xavier Casimiro, Míriam Font i Lluís Márquez.

La Copa Catalana consta d'un circuit de competicions itinerants pel territori català, amb tres fases classificadores més una fase final on es classifiquen les 15 millors gimnastes de cada categoria i nivell, a partir de la qual es classifiquen les 10 primeres per disputar el Campionat de Catalunya.

La Federació Catalana de Gimnàstica té diferenciades tres categories per la seva dificultat, essent la primera d'elles l´ anomenada ´Edat escolar´, dirigida a esportistes d'iniciació i amb menys exigència. La segona és la categoria anomenada ´Base´, per a esportistes ja iniciades i amb un grau d'exigència mes elevat; I, finalment, la ´Via Olímpica´, categoria en què hi ha inclosos els nivells d´elit júnior i elit sènior.

Aquest cap de setmana, el més d´un miler de gimnastes pertanyen a la categoria ´Base´, i la setmana vinent seran les gimnastes de ´Via Olímpica´. En ambdues categories hi haurà una àmplia participació de l´entitat amfitriona, el Club Gimnàstica Egiba, amb una setantena de gimnastes, i d´altres entitats de la Catalunya Central.