Berga i Sallent juguen demà un atractiu derbi intercomarcal

Els dos equips de casa nostra més en forma del grup 4 de Segona Catalana, el Berga i el Sallent, es veuran les cares demà a la capital del Berguedà (16.30 h). Els dos conjunts, només separats per un punt, són a la zona intermèdia de la classificació i, tot i que no la tenen del tot confirmada, tenen un bon marge per assegurar-se la permanència, i fins i tot poden mirar cap amunt a la classificació.

El Berga de Joan Prat, amb 36 punts, ha guanyat cinc dels dar-rers cinc partits; el Sallent de Jordi Capellas , amb 35 punts, en les darreres sis jornades ha guanyat quatre partits, n'ha empatat un i n'ha perdut un altre.

Qui necessita sumar és el Gironella, demà al camp del Can Rull (12.15 h); els gironellencs, amb 26 punts després de perdre els darrers tres partits, ocupa una de les places de descens. Una victòria dels berguedans podria servir de revifalla i a més podria enfonsar el seu rival . L'Avià, pràcticament sentenciat, rep avui el Premià (16 h).

En el grup 5, un Solsona acomodat a la part alta de la classificació, rep demà el Guissona (16 h) i l'Organyà també juga a casa davant l'Alcarràs, un dels equips del davant ( 17.15 h).