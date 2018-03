Un Girona amb res a perdre vol donar la sorpresa al Bernabéu

El Girona visita avui (20.45 h) per primera vegada l'estadi Santiago Bernabéu amb la missió de tornar a sorprendre el Reial Madrid, tal com ja va fer a l'anada a Montilivi (2-1). L'entrenador gironí, Pablo Machín, disposa dels seus millors jugadors per enfrontar-se als homes de Zinedine Zidane, que busquen seguir en la bona línia a la lliga després de dues victòries consecutives.

Els gironins volen sumar per mantenir viu el somni de jugar a Europa la temporada vinent, mentre que els blancs tenen com a objectiu arribar a situar-se en «la segona posició», segons el seu tècnic. El francès té tots els jugadors a la seva disposició, amb Cristiano Ronaldo com a principal arma ofensiva per venjar la derrota de la primera volta a Montolivi.



L'Atlètic visita Vila-real

D'altra banda, el perseguidor del Barça a la lliga, l'Atlètic de Madrid, té un repte important davant el Vila-real, sisè classificat (18.30 h). Els castellonencs necessiten sumar per evitar que el Girona, a només un punt, el superi. El tècnic matalasser, Diego Simeone, té les baixes de Filipe Luis i Juanfran però recupera Savic i Gameiro.