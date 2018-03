Simón anima l'etapa a la Volta i ja és tercer de la muntanya

El ciclista navassenc Jordi Simón (Burgos BH) ha estat un dels protagonistes de l'etapa d'aquest divendres de la Volta a Catalunya, amb sortida a Llívia, pas per la Cerdanya i l'Alt Urgell i final a Viella. Simón ha estat part de l'escapada del dia, formada per deu integrants, de la qual ha sortit el guanyador de l'etapa, el colombià Jarlinson Pantano (Trek-Segafredo).

El bagenc no ha pogut completar l'escapada i ha arribat en el lloc 104, a 59 segons del guanyador, però abans ha sumat molts punts en la classificació de la muntanya, ja que ha coronat primer el port del Cantó, de categoria especial, i segon el de la Creu de Pervès, de primera, just darrere del colombià. Per aquest motiu, en la classificació de la muntanya és tercer, amb 34 punts, a set del líder, que és el mateix que el de la general, Alejandro Valverde, i a dos del colombià Esteban Chaves, que és segon. A més, és 95è de la general, a 25 minuts i 12 segons de Valverde.

L'etapa ha començat moguda i, després que el colombià Egan Bernal, segon de la general, esgarrapés tres segons de bonificació a l'esprint de Puigcerdà i se situés a 16 del líder, s'han escapat dotze homes: Danilo Wyss (BMC), Jarlinson Pantano (Trek), Laurent Didier (Trek), François Bidard (AG2R), Vegard Laengen (UAE), Maxime Monfort (Lotto Soudal), Giovanni Visconti (Bahrain), Valerio Agnoli (Bahrain), Sergei Txernetski (Astana), Jordi Simón (Burgos), Antonio Molina (Caja Rural) i Jetse Bol (Manzana Postobon).

El grup s'ha reduit a deu i han anat passat quilòmetres fins que, a 18 quilòmetres de la meta, Pantano i el noruec Laengen s'han escapat. El colombià ha estat més ràpid que el seu company de fuga a l'esprint. Valverde i tots els favorits han entrat a només 14 segons a la meta de Viella. Dissabte, 194 quilòmetres entre la capital de la Vall d'Aran i Torrefarrera, amb dos ports de segona categoria.