Els Mountain Runners del Berguedà presenten els seus equips cadet i júnior de curses de muntanya

L'Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà no només vol possibilitar l'accés al món de l'esport als nens i nenes de la comarca a través de la novetosa proposta de la seva escola de curses de muntanya, sinó que també vol guiar la iniciació a les competicions d' skyrunning i trail running dels joves berguedans.

Amb aquesta finalitat, el club tutela la progressió esportiva dels joves d'entre 15 i 20 anys vinculats al seu grup de tecnificació.

Per dotar de més rigor i visibilitat el treball que es fa amb les joves promeses de les curses de muntanya, l'entitat ha constituït dos equips de competició: un de categoria cadet (per a corredors d'entre 15 i 17 anys) i un altre de júnior (de 18 a 20 anys). La tarda de divendres, la seu del club a Berga va acollir l'acte de presentació oficial d'ambdúes formacions.

Pau Bartoló i Dani Tristany ofereixen el seu mestratge a Marc Aguilar, Marc Ballarà, Enric Baños, Queralt Call, Tomeu Comellas, Carla Esclusa, Eloi Escobet, Pau García, Laia Gonfaus, Oriol González, Lídia Criballés, Pol Jòdar, Lluís Morales, Quirze Puig, Bernat Rodríguez i Bernat Solsona perquè adquireixin la mentalitat idònia per competir, dotant-los de les habilitats psicològiques necessàries, útils també per superar els atzucats de la vida quotidiana. A més, se'ls proposa un pla d'entrenament personalitzat i l'aprenentatge de mètodes de preparació per optimitzar les qualitats físiques bàsiques. Tot això, fomentant el companyerisme entre els vuit membres de cada equip i sense deixar d'incidir en els valors que es trasmeten a l'escola: el respecte, els hàbits saludables i la coneixença del propi cos.

Els entrenadors han elaborat un calendari de curses de muntanya properes geogràficament al Berguedà. Tots els membres dels dos equips han de prendre part en la meitat de les proves, que poden triar segons el seu criteri.

Fins ara, els joves d'ambdos equips han competit a la Cursa per la Marató de TV3, organitzada per l'AE Mountain Runners, i a la Montserrat Skyrace. La propera prova que afrontaran serà el Sobrepuny Trail, a la Nou del Berguedà, el 7 i 8 d'abril.