Les noies del CN Minorisa empaten a Martorell i seran a l'estatal de Segona Divisió

El primer objectiu de la temporada, aconseguir una plaça per al campionat d'Espanya de Segona Divisió, ja és un fet. El CN Minorisa femení va segellar ahir la classificació en la darrera jornada de la Primera Catalana, en un duel en el qual el seu rival, el CN Martorell, es jugava el mateix, amb la diferència que per assolir-ho havia de superar les manresanes amb almenys dos gols de diferència. Per tant, l'empat final a vuit era sufcient per a l'equip entrenat per Àngel Peirón, que al llarg de la temporada només ha cedit en els dos partits davant el CN Sabadell B (capdavanter de la competició), tot i que a casa només d'un gol.

La confrontació d'ahir va ser molt igualada i qualsevol dels dos conjunts hauria pogut vèncer, encara que van ser les manresanes les que, en general, van disposar de més ocasions clares de gol, sobretot en el darrer quart, quan es decidia tot, ja que s'hi va arribar amb empat a set gols.

El primer parcial va ser favorable al CN Minorisa per un ajustat 3 a 4, i en el segon no van anotar (2 a 0). Després del preceptiu descans, les de la capital del Bages es van tornar a imposar en el parcial més golejador (3 a 4). I en la dar-rera part, amb els nervis a flor de pell, les manresans van aconseguir mantenir a ratlla les contrincants amb un 1 a 1 que donava la classificació manresana.

Després del partit, el tècnic Àngel Peirón es mostrava eufòric per l'èxit assolit: «Estic molt content del rendiment de totes les jugadores. Aquest era un enfrontament molt complicat, davant un rival potent que ha estat al campionat d'Espanya les darreres temporades. Ara que hi som, el repte és intentar l'ascens, és clar».