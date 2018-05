«El curs vinent, la intenció és prendre part en alguna cursa de la lliga estatal»

Arxiu particular

Walia Caler, de Rajadell. Arxiu particular

Walia Caler, una rajadellenca de 34 anys, és una de les millors corredores de canicròs del territori català, tal com demostra el fet que, en la seva segona temporada com a federada, es va proclamar subcampiona de la Lliga Catalana sobre neu amb el seu gos Bang, en una competició que es va fer el gener a la Cerdanya. D´altra banda, en la mateixa competició de terra va assolir el quart lloc a la classificació general.

P Com es va iniciar en el món del canicròs?

R Va ser fa relativament poc, fa uns quatre anys. Vaig anar a una caminada solidària de l´Associació per la Defensa dels Èquids amb els meus gossos. Allà, un membre del club GOSesport es va interessar per ells i va venir a explicar-me en què consistia l´esport. Quan vaig arribar a casa, vaig buscar informació i em va agradar el que vaig trobar. Poc després, em vaig apuntar a la meva primera cursa, que l´organitzava la Societat Protectora d´Animals de Mataró.

P Fa dos anys va donar un pas més i es va federar.

R Sí, i ho vaig fer precisament amb el GOSesport, un dels tres clubs més forts de Catalunya, juntament amb les Franqueses i l´AEM.

P Precisament, enguany va canviar de club i va anar a l´AEM. Per quins motius?

R Principalment va ser perquè em donaven plena llibertat per córrer amb la samarreta que volgués, i ho faig amb la de l´Avinent.

P Aquest curs va ser subcampiona de la Lliga Catalana sobre neu. Quines van ser les claus d´aquesta posició?

R Vam haver de córrer en unes males condicions meteorològiques, i aquest és l´escenari en el qual el Bang, un dels meus dos gossos, es desenvolupa millor. Tot i això, no m´esperava ser segona i l´arribada va ser molt emotiva.

P I en la Lliga Catalana de terra va acabar quarta de la general. Destacaria alguna prova en concret?

R La darrera, que es va fer a Coll-bató sota la pluja. El Bang va gaudir molt i em va portar fins a la tercera posició final.

P A més de competicions per a federats, també pren part en nombroses curses populars.

R Exacte, i em donen molta satisfacció, especialment les que són solidàries.

P Quines novetats incorporarà en el calendari de la temporada vinent?

R La meva intenció és prendre part en alguna cursa de la lliga estatal, tant en neu com en terra.

P A més del Bang, té un altre gos, el Ragnar.

R Sí, però amb ell vaig cometre algun error a l´hora d´ensenyar-li a competir. Estic intentant corregir-ho i la intenció és que el curs vinent, a partir de l´octubre, pugui córrer a bon nivell tant en canicròs com en alguna altra modalitat, com el bikejoring.

P Quina és la seva rutina setmanal d´entrenaments?

R Intento sortir cada dia a córrer amb els gossos, ja sigui lligats o solts. A més, des del curs passat baixo com a mínim un dia a les instal·lacions del Club Atlètic Manresa i m´entreno durant una hora i mitja sota les ordres de Joan Lleonart. Li estic molt agraïda, ja que les sessions amb ell m´han ajudat molt a millorar com a cor-redora.

P Què prefereix, competir sobre neu o terra?

R Tant el Bang com el Ragnar prefereixen sens dubte la neu, però a mi m´agrada variar entre les dues modalitats.

P Durant els mesos en què no hi ha temporada de canicròs, quines activitats fa per tal de mantenir la forma?

R Surto a córrer amb bastanta freqüència i participo en algunes curses de muntanya.