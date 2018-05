Lardín va defensar l'ascens de Gallego com a entrenador

L'esparreguerí Jordi Lardín, destituït com a director esportiu de l'Espanyol el 20 d'abril, ha explicat en una entrevista al diari Sport com ha viscut una temporada complicada per les retallades econòmiques i quins eren els seus plans de futur: apostava pel surienc David Gallego com a entrenador del primer equip.

A mitja temporada, quan Quique Sánchez Flores va rebre l'interès de l'Stoke City per fitxar-lo, Lardín va dir a Chen Yansheng, propietari del club, que no era «aconsellable tenir un entrenador a disgust» i que el millor era que marxés. A més, Lardín explica que va recomanar a Chen i al directorgeneral esportiu, Óscar Perarnau, que «ascendissin l'entrenador del filial i nois de l'Espanyol B per a la temporada vinent». I, de fet, Gallego ja va agafar les regnes de l'equip quan l'Espanyol va fer fora l'entrenador, Quique Sánchez Flores, i el mateix Lardín.

L'esparreguerí també explica com un canvi inesperat de pressupost va trastocar la planificació a l'estiu: «Primer ens en van donar un pressupost per reforçar la plantilla per a la temporada 2017-18, i vam fer una llista consensuada amb l'entrenador. I quan va començar el període de fitxatges ens van comunicar que aquell pressupost no era correcte, que no teníem ni un euro per fitxar i que havíem de vendre per reforçar-nos».

L'Espanyol tenia una llista de candidats ambiciosa, amb jugadors com Albiol, Borja Valero, Banega i Mariano. Però el club va haver de buscar alternatives assequibles que sempre havien de rebre el vistiplau de Chen i Perarnau: «Sense el seu consentiment no es firmava ningú».