L'estilet d'un equip sòlid sustentat per fins a vuit jugadors

?El títol de lliga del grup 3r de Segona B assolit pel Manresa FS ha estat fruit de la tenacitat, el compromís i el talent de fins a quinze jugadors, amb aportacions puntuals de sis joves de l'equip juvenil. Deu d'aquests esportistes han actuat en almenys vint partits de lliga. Carles Corvo i Antonio Cortés Gordillo exercien un lideratge compartit fins a la marxa del tanca al Bisontes de Castelló. Els porters Adil i Aleix, i els jugadors Oussama, Josan –que ha pres part en els trenta partits de la competició–, Carlos Lavado, Pau Albacete i Marc Fernández han estat peces fonamentals per jugar la promocó d'ascens, com ho va ser l'aportació de Said i David Muñoz mentre van ser a la plantilla. Fouad El Amanir i Xavier Santaella els han pres el relleu en el tram final.