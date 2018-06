La directiva prepara un ambient festiu i preveu aplegar un miler d'espectadors

«Fem que esclati el Congost». Aquest és el lema de la campanya de promoció endegada per la junta del Manresa per assolir una entrada d'aficionats històrica a l'estadi del Congost, en el decisiu partit de tornada de l'eliminatòria d'ascens a Tercera Divisió que protagonitzaran l'equip blanc-i-vermell i el Martinenc, dissabte, a partir de les set de la tarda.

Segons assenyala el cartell enunciatiu de la campanya, l'entrada al partit serà gratuïta i, a hores d'ara, es preveu una entrada «superior al miler d'espectadors», segons explicita el directiu Luis Alberto Villa. «Constatem un interès inusual per al partit a través de les xarxes socials i dels grups de WhatsApp. Moltes persones vinculades al club en el passat ens han fet conèixer que volen ser al Congost aquest dissabte», remarca. El Manresa tindrà el suport d'un grup d'animació específic, integrat per aficionats, per donar caliu a les grades, que coordinarà un speaker professional.