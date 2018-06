Dani Andreu: «Els errors han decantat un partit en el qual penso que hem estat millors»

Mol afectat per la derrota, l'entrenador del Manresa, Dani Andreu, es lamentava al final del partit del resultat: «Sap greu que alguns errors que hem tingut han decantat un enfrontament en el qual hem estat millor que ells. El primer gol és una jugada desgraciada que ha marcat l'esdevenir de l'eliminatòria. L'1 a 1 ho ha canviat tot quan teníem el joc completament controlat».

Dani Andreu també es va mostrar disconforme amb l'actuació arbitral: «Al final li he anat a dir que havia quedat molt decebut de la seva actuació. Hi ha hagut dos penals, la falta del seu segon gol no ho era, amb les targetes no ha tingut el mateix criteri, com tampoc amb les faltes. Ha estat un arbitratge dolent».

El tècnic del Manresa va admetre que el segon gol, ja a la pròrroga, «ens va enfonsar del tot perquè sabíem que calien dos gols per capgirar la promoció. Al final, hem provat de jugar amb tres al darrere però ells, que són bons, ho han aprofitat per golejar amb dos contracops. Penso que ells com a màxim han tingut cinc ocasions i ens han fet quatre gols».

A banda de resignar-se, ara el Manresa no pot fer una altra cosa que encomanar-se al Terrassa i al Sant Andreu. Dani Andreu creu en aquesta possibilitat: « I tant, jo penso que són dos equips que ens poden dona un cop de mà. El problema és que aquesta situació ens manté lligats de mans i peus perquè, anant bé, caldrà esperar quinze dies més. No pots actuar ni fer cap plantejament perquè no sabràs en quina categoria estaràs la temporada que ve».

Cal recordar que tant el Terrassa com el Sant Andreu juguen aquesta tarda la tornada de les seves eliminatòries d'ascens a Segona B. Els egarencs juguen al camp del Compostel·la amb l'avantatge de 2 a 0 de l'anada, i els andreuencs reben el Castelló amb empat a zero a Castalia. En el cas que ambdós superin aquesta ronda, els quedaria una tercera ja definitiva per a l'ascens