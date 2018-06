Iago Aspas salva el darrer amistós de l'equip estatal abans del Mundial

La selecció espanyola de futbol arribarà al debut del Mundial de divendres que ve contra la Portugal de Cristiano Ronaldo amb els dubtes ofensius que han creat els dos darrers partits de preparació. Julen Lopetegui va decidir prescindir de Morata per a la llista definitiva i sembla que a l'equip li falta un finalitzador que remati tot el domini, sovint estèril, del joc. Tot i la presència de Diego Costa, que ahir va ser suplent, el tècnic confia molt en Rodrigo i deixa en tercer pla un Iago Aspas que, cal no oblidar-ho, ha estat el màxim golejador espanyol de la lliga. Ahir, el davanter de Moaña en va tenir prou amb vuit minuts damunt del ter-reny de joc per anotar l'únic gol contra una batalladora Tunísia i presentar la seva candidatura, complicada, a la titularitat.



Ensurts inicials

Abans, Espanya havia començat amb els dubtes que crea la no presència de Carvajal en el lateral dret. Odriozola és molt ofensiu i té alguns problemes en la marca, i el davanter Khaoui va estar a punt de fer-li-ho pagar a De Gea, que va estar encertat.

El sorprenent domini africà de l'inici, però, va anar minvant i Espanya va agafar les regnes del partit, tot i que la seva circulació de pilota era massa lenta.

A la represa, Lopetegui va introduir canvis per buscar més circulació, però Silva i Iniesta eren objecte de faltes en cada moment. Va ser en el tram final, amb Diego Costa, quan va buscar pilotes llargues i, en una d'elles, el davanter hispanobrasiler va driblar el porter i un defensa un parell de vegades abans de cedir la pilota enrere perquè Iago Aspas anotés un gol intranscendent però que tranquil·litza l'ambient.