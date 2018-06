Jaume Ponsarnau aposta per la continuïtat a València

El targarí afincat a Sant Fruitós de Bages Jaume Ponsarnau ha estat presentat com a nou entrenador del València Basket en un acte a la seu de Caixa Popular de la ciutat. Ponsarnau ha signat per una temporada i el president del València, Vicente Solà, ha remarcat que «no cal donar-li la benvinguda al club perquè ell és part important dels èxits dels darrers dos anys» des de la seva faceta l'entrenador i «té una àmplia experiència a les banquetes, de més de 250 partits com a primer entrenador en la màxima categoria» del bàsquet estatal.

En la seva intervenció, Ponsarnau va agrair al club «la confiança que m'ha donat. Una confiança que ve de la continuïtat i que ja ve de quan em van fitxar i quan l'estiu passat em van dir de continuar». Per a ell, aquesta confiança suposa «un augment de la responsabilitat. No us defraudaré».