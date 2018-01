El Barça fa oficial la sortida de Rafinha cap a l'Inter de Milà

L'FC Barcelona i l'Inter de Milà van arribar ahir a un acord per a la cessió fins al 30 de juny del 2018 Rafinha, que podria continuar a la lliga italiana si l'equip neroazur-ro exerceix l'opció de compra que té per 35 milions d'euros més 3 milions en variables.

«El club també informa que l'Inter de Milà assumeix la fitxa del jugador, que se'n va a l'Estadi Giuseppe Meazza a la recerca de minuts després de les últimes lesions», afegeix el comunicat de l'FC Barcelona, que no especifica si l'opció de compra per part de l'Inter és obligatòria.

«Gairebé no em surten les paraules per expressar el que sento pel club que em va formar com a persona i professional. Hi vaig arribar el 2006, als 13 anys. Era un nen que mai va pensar viure tants moments meravellosos i aconseguir tants títols. M'han ensenyat gairebé tot el que sé de futbol i he pogut fer realitat els meus majors somnis com jugador del planter», va declarar a través d'una publicació a Instagram.



Vermaelen, 15 dies de baixa

El Barça s'ha quedat sense Thomas Vermaelen per a les dues pròximes setmanes, després de confirmar-se que té un petit trencament fibril·lar al bíceps femoral de la cuixa esquerra. El central belga es va lesionar en una acció fortuïta en el partit de diumenge davant el Betis (0-5).