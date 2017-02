Súria decreta un dia de dol per la mort d'una dona a mans del seu marit

L'Ajuntament de Súria ha decretat un dia de dol per la mort d'una dona a mans del seu marit. A més, el consistori bagenc ha convocat una concentració per aquest dimecres a les sis de la tarda per rebutjar el crim. Es tracta de la primera víctima de violència masclista de l'any a Catalunya.

Els fets han tingut lloc aquest dimarts al matí quan un home de 82 anys ha assassinat presumptament a la seva dona, de 79, i després s'ha intentat suïcidar. Els Mossos han rebut l'avís d'una de les filles del matrimoni a un quart i mig de deu del matí després de trobar-se la seva mare morta al llit i el seu pare amb un ganivet clavat a l'abdomen. El jutjat de violència sobre la dona de Manresa s'ha fet càrrec del cas.