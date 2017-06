Ajornat el judici contra els membres de la PAHC Bages acusats d'atacar caixers

El Jutjat Penal 1 de Manresa ha suspès el judici que s'havia de celebrar aquest dijous contra els quatre membres de la PAHC Bages acusats d'atacar amb pintura caixers del BBVA, que s'enfronten a nou mesos de presó perquè la fiscalia els atribueix un delicte d'integració a grup criminal. El judici s'ha ajornat per al proper 28 de setembre.

A la vista judicial, hi han comparegut els quatre acusats, però no dos mossos d'esquadra que la fiscalia considera claus com a testimoni, ja que van participar en les tasques d'identificació dels presumptes autors.

Segons ha explicat la jutge, els dos mossos no han pogut ser citats pel jutjat, perquè un d'ells es troba de vacances i l'altre està incapacitat laboralment. Per aquest motiu, davant de la seva absència, la jutge ha decretat la suspensió del judici, a petició de la fiscal, i l'ha fixat per al proper 28 de setembre.

La fiscalia, de fet, és l'única part acusadora contra els quatre membres de la PAHC, ja que el BBVA es va retirar fa pocs dies com a acusació particular. De tota manera, ara la jutge demanarà a l'entitat bancària que aclareixi si renuncia també a la indemnització pels danys econòmics soferts pels caixers, xifrats en 3.946 euros.

Davant dels jutjats de Manresa, s'han concentrat desenes de membres de la PAHC Bages per donar suport als encausats, amb la presència també de membres de la PAHC Sabadell, ja que els atacs contra el BBVA (duts a terme el 2014) es van fer en solidaritat amb integrants de la plataforma sabadellenca, que participaven des de feia 17 dies en una tancada en una oficina del BBVA per exigir l'eliminació d'avaladors en hipoteques.

Fa un mes, la PAHC Bages es va concentrar davant dels jutjats per protestar contra l'acusació fiscal de pertinença a grup criminal. Ja aleshores, els acusats, tot i donar suport públicament a l'acció contra els caixers del BBVA, no es van reconèixer com els autors dels fets.

Avui, un dels encausats, Miquel Coma, davant dels mitjans de comunicació, ha criticat de nou els Mossos, ja que, segons ha manifestat, van identificar els quatre acusats "a partir de fitxers policials", perquè són persones vinculades "a moviments socials". Però ha assegurat que, en les imatges de les càmeres dels caixers afectats, no es distingeix la identitat dels atacants, ja que anaven encaputxats.

Per aquest motiu, en la vista prèvia celebrada el 29 de maig passat, els acusats ja van rebutjar pactar amb la fiscalia una possible pena de conformitat, no només perquè s'oposen a la imputació del delicte d'integració criminal, sinó perquè els processats tampoc no es reconeixen com els autors del delicte de danys.

L'acció que serà jutjada va tenir lloc la nit del 19 al 20 de març del 2004, quan diferents membres de la PAHC Bages van atacar amb pintura vuit oficines del BBVA de Manresa i comarca. La fiscalia demana per als quatre acusats nou mesos de presó i multes d'entre 6.600 i 7.200 euros.