Mig centenar de veïns desallotjats passen 3 hores entre el pavelló i la residència

Vora mig centenar dels veïns de la urbanització de la Rosaleda que van haver de ser evacuats com a conseqüència de l'incendi es van allotjar ahir a la tarda al pavelló municipal d'esports, on l'Ajuntament els va oferir aigua i fruita fresca. Hi van passar unes tres hores, fins que van poder tornar a casa seva un cop es va donar el foc per estabilitzat, però sense mostres de neguit més enllà de l'ensurt inicial.



Personal de l'Ajuntament prenia nota dels veïns a mesura que anaven arribant al pavelló, i amb una ambulància va traslladar a la residència els d'edat més avançada o amb dificultats de mobilitat perquè estiguessin més ben atesos. A última hora de la tarda també se'ls va tornar a casa amb ambulància.